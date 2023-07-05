Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolu sanayi noktası kavşağında meydana gelen kazada, bir kamyonet aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.