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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı
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Şırnak'ta 15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonlarda esrar, Hint keneviri, gümrük kaçağı cep telefonu, sigara, elektronik sigara likiti ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 15-21 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 400 gram esrar, 914 kök Hint keneviri, gümrük kaçağı 38 cep telefonu, 21 bin 735 paket sigara, 208 elektronik sigara likiti, 54 kilogram nargile tütünü, 2 bin 250 puro, 4 bin 609 hırdavat malzemesi, 3 bin 72 tekstil malzemesi, 5 bin 955 kozmetik ve süs eşyası ile 1457 muhtelif malzeme ele geçirildi.

94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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