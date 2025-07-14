Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 35 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,79 gram metamfetamin, sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 400 paket sigara, 10 cep telefonu ile 2 sahte evrak ve 20 bin 874 muhtelif ilaç malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.