Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15-21 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4,64 gram sentetik uyuşturucu, 0,84 gram esrar, gümrük kaçağı 20 bin paket sigara, 2 bin 50 gözlük ile oyuncak, ayakkabı, termos, makyaj malzemesi, elektronik eşya türünde 2 bin 834 ürün, 3 sahte ehliyet, 3 sahte nüfus cüzdanı ve sahte plaka ele geçirildi, 19 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.