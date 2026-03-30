Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 gram sentetik uyuşturucu, bong aparatı, gümrük kaçağı 124 bin 600 paket sigara,4 bin 220 sigara sarma kağıdı, 115 elektronik sigara, 2 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, şarjör, 64 cep telefonu, 2 bin 844 kol saati ve gözlük ele geçirildi, 37 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.