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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı

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Şırnak'ta 1-7 Haziran'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, kaçak sigara ve elektronik eşya gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 1-7 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 gram esrar, uzun namlulu silah, 6 şarjör, 69 mühimmat, 6 dürbün, 5 litre alkollü içecek, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 24 bin 454 paket sigara, 652 elektronik sigara ve likiti, 81 kilogram nargile tütünü, 3 bin 752 muhtelif hırdavat malzemesi, 590 tekstil ürünü, 850 kozmetik ve süs eşyası ile 19 bin 567 muhtelif malzeme ele geçirildi, 104 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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