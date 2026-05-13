Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1480 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Sürücü T.D. gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü gönderileceği bilgisi üzerine takibe alınan araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 1480 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi, sürücü T.D. gözaltına alındı.
T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan