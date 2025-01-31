Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Şırnak'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Günlük 200 Yemek Yardımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği ve Belediye işbirliğiyle her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek yardımı yapılıyor. Proje, tüm ilçelerde sürdürülecek.

Şırnak Valiliği ve Belediye işbirliğiyle her gün 200 ihtiyaç sahibi aileye yemek yardımı yapılıyor.

Öğretmenevinde kurulan kazanlarda pişen yemekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Şırnak Belediyesi ekiplerince servis araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Şırnak Vali Yardımcısı Emine Dilce, Öğretmenevinde her sabah kazanlarda pişen 3 çeşit sıcak yemeğin 200 aileye toplamda 1000 kişiye dağıtıldığını söyledi.

Projenin Valilik öncülüğünde tüm ilçelerde de başladığını dile getiren Dilce, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 aydır projemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın geri bildirimlerini de dinliyoruz ve yemek dağıttığımız aileleri ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Bu sayıyı artırmayı da hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz."???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

Süpürge borusuyla komşularını öldürdüler! Nedeni akılalmaz
img

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
img

Maç biter bitmez yanına koştular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.