Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi
Şırnak'ın Kumçatı beldesindeki bir halı sahanın brandası, kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay sırasında sahada kimsenin olmaması sevindirdi.
HALI SAHANIN BRANDASI ÇÖKTÜ
Şırnak'ta etkili olan kar yağışıyla Kumçatı beldesinde bir halı sahanın brandası üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Brandanın çökmesi sırasında halı sahanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, halı saha kullanılamaz hale geldi.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel