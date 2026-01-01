Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi

HALI SAHANIN BRANDASI ÇÖKTÜ

Şırnak'ta etkili olan kar yağışıyla Kumçatı beldesinde bir halı sahanın brandası üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Brandanın çökmesi sırasında halı sahanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, halı saha kullanılamaz hale geldi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,