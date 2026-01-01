Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kumçatı beldesindeki bir halı sahanın brandası, biriken karın ağırlığı sebebiyle çöktü. Olay sırasında halı sahanın altında kimsenin bulunmaması yürekler ağzında bıraktı.
HALI SAHANIN BRANDASI ÇÖKTÜ
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
