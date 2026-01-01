Haberler

Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi

Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kumçatı beldesindeki bir halı sahanın brandası, biriken karın ağırlığı sebebiyle çöktü. Olay sırasında halı sahanın altında kimsenin bulunmaması yürekler ağzında bıraktı.

HALI SAHANIN BRANDASI ÇÖKTÜ

Şırnak'ta etkili olan kar yağışıyla Kumçatı beldesinde bir halı sahanın brandası üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Brandanın çökmesi sırasında halı sahanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, halı saha kullanılamaz hale geldi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı