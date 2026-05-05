Şırnak'ta Habur Çayı taştı, ev ve ahırları su bastı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak ve eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Habur Çayı taştı, köprüler yıkıldı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve ahırı su bastı.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Habur Çayı'nın debisi yükseldi. Çayın taşmasıyla dere yatağına yakın alanlar su altında kaldı. Taşkın etkisiyle bazı köprüler yıkıldı, bazılarında ise hasar oluştu. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle köyler arası ulaşım yer yer kesildi. Su baskınları nedeniyle çok sayıda ev ve ahırda hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışların süreceği uyarısında bulunup, halkı dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Haber: Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
