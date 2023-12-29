Şırnak'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Finali
Şırnak'ta düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasının finali Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde gerçekleştirildi. Yarışmaya 25 öğrenci katıldı ve İdil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Saka birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Şırnak'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi.
Yeni Mahalle'deki Geylani Camisinde düzenlenen yarışmaya 25 öğrenci katıldı.
Yarışma sonunda İdil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Saka, 1'inci oldu.
Saka ve dereceye giren diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.