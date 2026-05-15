Şırnak'ta Elektrik Direği Yüklü Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

ŞIRNAK-Uludere kara yolunda şarampole yuvarlanan elektrik direği yüklü kamyonun şoförü Sabri Karavut (48), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Uludere kara yolunun 15'inci kilometresindeki Besta bölgesinde meydana geldi. Uludere yönüne ilerleyen Sabri Karavut yönetimindeki 33 BZL 88 plakalı elektrik direği yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Karavut, araç içerisinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Karavut, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sabri Karavut'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı