Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü - Haberler

Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan İsmail Karal (51), malzemeler taşınırken yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Karal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karal'ın cenazesi, otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel