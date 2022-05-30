Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü - Haberler

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Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Şırnak'ta elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan İsmail Karal (51), malzemeler taşınırken yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Karal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karal'ın cenazesi, otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

İnşaat Şırnak Dicle Güncel Haberler

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