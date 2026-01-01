Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Şırnak Merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,