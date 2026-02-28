Şırnak'ta karda yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yerleşim yerine indi
Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek arayan domuz sürüsü, yerleşim yerlerinde sıkça görülmeye başlandı. Sinekli Mahallesi civarında cep telefonuyla görüntülenen domuzlar, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları, sıklıkla yerleşim yerlerinde görüntülenmeye başlandı.
İlçenin Sinekli Mahallesi civarında gezen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Fadıl Aslan