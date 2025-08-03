Şırnak'ta Çıkan Örtü Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Şırnak'ın Balveren beldesinde sabah saatlerinde başlayan örtü yangını, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel