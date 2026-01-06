Çığ sonrası iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle mücadele

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyü yakınında 3 gün önce düşen çığın kapattığı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleriyle zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyü yakınına 3 Ocak'ta düşen çığ sonrası bazı yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede etkisini sürdüren soğuk hava koşullarına ve iş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerine rağmen kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çığın etkili olduğu güzergahlarda güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler yeni çığ riskine karşı da dikkatle ilerliyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapalı yolların en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması ve Beşağaç köyündekilerin günlük yaşamlarının normale dönmesi hedefleniyor.

