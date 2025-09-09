Şırnak'ta Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinesinde 740 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Cizre ilçesinin Havuzlu köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kent merkezi ve ilçelerde yıkıma neden olan depremle ilgili yapılan ihbar üzerine Dicle Mahallesi eski Orman İl Müdürlüğü binasında oluşturulan tatbikat alanından enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Diyarbakır, Muş, Erzurum, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Van, Bingöl, Şanlıurfa, Hakkari, Gaziantep, Bitlis, Malatya, Elazığ ve Şırnak AFAD İl müdürlükleri ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan 740 personel, 60 araçla depremden etkilenen bölgede çalışmalara başlandı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Gabar Dağı'ndaki yaşam alanındaki tatbikat bölgesinde inceleme yaptı.

Vali Ekici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 740 personelin katılımıyla gerçekleştirdikleri bölgesel tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin afetlerin yoğun yaşandığı bir ülke olduğuna işaret eden Ekici, afetlere hazırlığın tüm dünya ülkelerinde yapıldığını vurguladı.

Ekici, bölge illerinden tatbikata katılan arama kurtarma ekiplerinin yeni teknolojik cihazları kullandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Can kaybının önlenebilmesi için ilk 24 saatte yapacağımız müdahaleler ve teknolojinin kullanımı son derece kritik. Nasıl müdahale edeceğimize dair yol ve yöntemlerimizi tekrar güncelledik ve bu tatbikatımızda kendimizi afetlere müdahale etmek üzere hazırladık."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depreme değinen Ekici, deprem bölgesine yapılan harcamaların birçok ülkenin bütçesini aşabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

"Bu harcamalardan kaçınabilmek için hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Biz petrol şehriyiz. Arkamızda gördüğünüz dağlarda günlük 80 bin varil petrol çıkarılan bu bölgede herhangi bir afet, olağanüstü bir durum olduğu zaman müdahale etmek üzere personelimizle hazırlık yapmış bulunmaktayız." diyen Ekici, tatbikatın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'a teşekkür etti.

Tatbikata, AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, TPAO Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin, AFAD il müdürleri ve kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.