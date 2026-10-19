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Şırnak'ta asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 12-18 Ekim'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Ekim'de gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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