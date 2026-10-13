Şırnak'ta asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 5'i tutuklandı

Şırnak'ta asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 100 şüpheliden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 5-11 Ekim'de meydana gelen 146 asayiş olayına ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 100 şüpheliden 5'i tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 5-11 Ekim'de 146 asayiş olayı meydana geldi.
Bu olaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA