Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Şırnak'ta Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç gibi konular ele alındı. Ekici, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Ekici ayrıca bu ay içerisinde kutlanacak Ramazan Bayramına ilişkin gerekli hazırlıkların yapılacağını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Mehmet Fatih Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
