Şırnak'ta Anaokulu Öğrencilerine Trafik ve Aile İçi Şiddet Eğitimi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca merkez Kumçatı beldesinde anaokulu öğrencilerine yönelik trafik ve aile içi şiddetle mücadele konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında İlk Adım Anaokulunda öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Ekipler, "trafik güvenliği" ve "emniyet kemeri kullanımı" konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de eğitimde aile içi şiddetle mücadele konusunu anlattı.

Jandarma mesleğini de tanıtan ekipler, çocuklara "Tim Jandarma" adlı çizgi filmini izlettirdi.

Eğitimin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel eğitimli Çevik isimli köpek, öğrenci ve öğretmenler için gösteri yaptı.

Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.