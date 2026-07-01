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Akaryakıt yüklü tankerin çekici kısmında yangın tarlaya sıçradı

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Şırnak'ın İdil ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı. Alevler buğday ekili tarlaya sıçrarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çekici kullanılamaz hale geldi.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin çekici kısmında çıkan ve tarlaya sıçraya yangın söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde İdil ilçesine bağlı Yolaçan Mahallesi mevkisindeki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken çekici kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek çekiciyi tanker dorsesinden ayırdı. Ancak yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle çekiciyi tankerden yaklaşık 2 metre uzaklaştırabildi. Alev topuna dönen çekiciye, yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler yol kenarındaki buğday ekili alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çekicide ve buğday tarlasındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çekici kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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