Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Aile Yılı Konferansı düzenlendi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Aile Yılı Konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda düzenlenen Aile Yılı Konferansı, çalışanların hayat dengesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel'in katıldığı etkinlikte, aile içi iletişim ve ebeveynlik becerileri gibi konular ele alındı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Aile Yılı Konferansı yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde düzenlenen konferansa, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Şerafettin Elçi Havalimanı çalışanları ve aileleri katıldı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, konferansın açılışında, 2025 Aile Yılı'nın taşıdığı öneme dikkat çekti.

Benek, kurum olarak temel hedeflerinin çalışanların hem profesyonel hem de özel yaşamlarında daha dengeli, mutlu ve verimli olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışanların farkındalığını artırmak ve aile bütünlüğünü güçlendirmeye destek olmak amacıyla düzenlenen konferansta, Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Burhan Çapan sunum yaptı.

Konferansa, aile içi iletişim, iş aile dengesi, ebeveynlik becerileri ve çalışan destek mekanizmaları konuları ele alındı.

