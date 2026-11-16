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Şırnak'ta 9-15 Kasım operasyonlarında yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 9-15 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik JASAT çalışmasında çeşitli suçlardan 51 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 45'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 51 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 9-15 Kasım'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 45'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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