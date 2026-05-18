Şırnak'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 7'si Afganistan, 1'i Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Göçmenlere ve organizatörlere toplam 655 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

7'si Afganistan, 1'i de Irak uyruklu 8 düzensiz göçmeni Andaç köyü kırsalında yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 288 bin 687 lira, organizatörlere de 366 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
