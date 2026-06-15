Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 27 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma tarafından 8-14 Haziran'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 8-14 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 27'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan