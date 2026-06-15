Haberler

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 27 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta Jandarma tarafından 8-14 Haziran'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 8-14 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 27'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı