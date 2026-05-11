Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı. 22 şüpheli tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 4-10 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan