Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 54 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 4-10 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.