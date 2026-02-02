Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 46 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 26 Ocak-1Şubat'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 46 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.