Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Yapılan yargılama sonrası 19 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 26 Ocak-1Şubat'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 46 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel