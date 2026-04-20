Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 36 şüpheliden 5'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13-19 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 31'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.