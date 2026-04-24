Şırnak'ta 30 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 30 kişinin yaralandığı taşlı-sopalı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Güneyçam köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 30 kişinin yaralandığı taşlı-sopalı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan 30 kişinin jandarmada ifadeleri alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden M.K, R.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
