Şırnak'ta 30 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 30 kişinin yaralandığı taşlı-sopalı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Güneyçam köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 30 kişinin yaralandığı taşlı-sopalı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kavgaya karışan 30 kişinin jandarmada ifadeleri alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden M.K, R.K. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.