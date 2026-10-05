Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim asayiş operasyonlarında 113 şüpheliden 11'i tutuklandı

Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim asayiş operasyonlarında 113 şüpheliden 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı; Valilik, bu süreçte 158 asayiş olayı meydana geldiğini bildirdi. Şüphelilerden 11'i hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 113 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, 28 Eylül-4 Ekim'de 158 asayiş olayı meydana geldi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA