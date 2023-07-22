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Şırnak'ın Uludere ilçesinde yayladaki çiftçilere içme suyu sağlandı

Güncel Haberler

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye, yürüttüğü çalışmayla yayladaki çiftçileri içme suyuna kavuşturdu. Kel Mehmet Dağları mevkisindeki Kırmızı Yayla mevkisinde yaşayan çiftçilerin talebi üzerine Hilal Beldesi Belediye Başkanı Cehver Benek'in talimatıyla çalışma başlatıldı. Beldeden 3 kilometre uzunluğunda döşenen şebeke ile yaylaya içme suyu ulaştırıldı. Çiftçiler Hilal Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye, yürüttüğü çalışmayla yayladaki çiftçileri içme suyuna kavuşturdu.

Kel Mehmet Dağları mevkisindeki Kırmızı Yayla mevkisinde yaşayan çiftçilerin talebi üzerine Hilal Beldesi Belediye Başkanı Cehver Benek'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Beldeden 3 kilometre uzunluğunda döşenen şebeke ile yaylaya içme suyu ulaştırıldı.

Çiftçiler Hilal Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

Uludere Şırnak Güncel Haberler

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