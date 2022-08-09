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Şırnak haberleri: İdil Kaymakamı Refik Özsoy, vatandaşlara aşure ikram etti

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Şırnak haberleri: İdil Kaymakamı Refik Özsoy, vatandaşlara aşure ikram etti

Edinilen Şırnak haberine göre İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Kaymakam Özsoy, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Özsoy, aşurenin paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

Dağıttıkları aşurenin şifa olmasını dileyen Özsoy, Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AA / Berat Baştuğ - Güncel

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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