Şırnak haberleri: İdil Kaymakamı Refik Özsoy, vatandaşlara aşure ikram etti Edinilen Şırnak haberine göre İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Kaymakam Özsoy, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Özsoy, aşurenin paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti. Dağıttıkları aşurenin şifa olmasını dileyen Özsoy, Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Güncel AA / Berat Baştuğ Güncel Haberler

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