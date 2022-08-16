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Şırnak haberi: Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Şırnak haberi: Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

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Şırnak haberler... Şırnak'ın Uludere ilçesinde baraj gölüne giren genç kayboldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baraj gölüne giren genç kayboldu.

Enver Baykır (16), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla serinlemek için Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda suya girdi.

Baykır'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Daha sonra Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, hava kararana kadar sürdü.

Ara verilen çalışmaların, yarın Diyarbakır ve Batman'dan AFAD ile su altı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Ortabağ Uludere Şırnak Güncel Haberler

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