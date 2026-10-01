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Şırnak Cizre'de beton atılırken kalıplar çöktü, 5 işçi yaralandı

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Şırnak Cizre'de beton atılırken kalıplar çöktü, 5 işçi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sur Mahallesi'ndeki bir iş yerinin inşaatında beton atıldığı sırada kalıplar çöktü ve 5 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Sur Mahallesi'nde bir iş yerinin inşaatında, beton atıldığı sırada kalıplar çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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