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Şırnak Beytüşşebap kara yolu Komato Dağı'ndan kopan kayalarla ulaşıma kapandı

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Şırnak Beytüşşebap kara yolu Komato Dağı'ndan kopan kayalarla ulaşıma kapandı
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Şırnak-Beytüşşebap kara yolu, Ayvalık köyü mevkisinde Komato Dağı'ndan kopan kaya parçaları nedeniyle tamamen ulaşıma kapandı. AFAD koordinasyonunda TAMP kapsamında sevk edilen Karayolları ekipleri kaya bloklarını kaldırmak için çalışırken Jandarma yol güvenliği önlemi aldı.

ŞIRNAK- Beytüşşebap kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Ayvalık köyü mevkisinde meydana geldi. Komato Dağı'ndan kopan kaya parçaları, kara yolunu tamamen ulaşıma kapattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma yol güvenliği için önlem alırken, Karayolları ekiplerinin kaya bloklarını kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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