Şırnak Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği

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Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde Hz. Nuh'u Anma Merasimi için vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacağını açıkladı. Ulaşım, Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanı ile belediye önünden üç noktadan yapılacak.

Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde yapılacak merasim programına vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 5 Temmuz'da Hz. Nuh'u Anma Merasiminde vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.

Kentteki Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanı ile belediye önünden 3 noktada alınacak vatandaşların sefine bölgesine ulaştıracağı belirtildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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