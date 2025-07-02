Şırnak Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Desteği
Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde Hz. Nuh'u Anma Merasimi için vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayacağını açıkladı. Ulaşım, Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanı ile belediye önünden üç noktadan yapılacak.
Şırnak Belediyesi, 5 Temmuz'da Cudi Dağı sefine bölgesinde yapılacak merasim programına vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 5 Temmuz'da Hz. Nuh'u Anma Merasiminde vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.
Kentteki Ömer Kabak ve Cumhuriyet Meydanı ile belediye önünden 3 noktada alınacak vatandaşların sefine bölgesine ulaştıracağı belirtildi.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel