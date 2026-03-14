Şırnak Belediyesi Gazze'de her gün 1000 kişiye iftar veriyor

Şırnak Belediyesi Gazze'de her gün 1000 kişiye iftar veriyor
Şırnak Belediyesi, Gazze'deki aşevinde her gün yaklaşık 1000 kişiye sıcak yemek vererek ramazan paylaşımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Yarka, bu inisiyatifi zulüm gören coğrafyalara barış dileği ile destekliyor.

Şırnak Belediyesi, Gazze'de kurulan aşevinde her gün yaklaşık 1000 kişiye iftar veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de kurulan aşeviyle her gün 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu Gazze'de paylaştıklarını belirterek, "Her gün kurulan iftar sofrasında binlerce kardeşimizle aynı duaya, aynı ümide ortak oluyoruz. Dualarımız, zulmün son bulduğu, huzur ve barışın hakim olduğu günlerde aynı sofralarda yeniden buluşabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yarka, tüm mazlum coğrafyalara huzur ve selamet diledi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var
Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Bu sefer adres Hürmüz değil! Avrupa ülkesine ait tankeri vurdular
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana