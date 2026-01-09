Şırnak Barosu'ndan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması

Şırnak Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık'ın aralarında bulunduğu avukatlar, Cizre Adliyesi önünde bir araya geldi.

Açıklamayı okuyan avukatlardan Abid Erten, saldırıdan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Erten, şunları kaydetti:

"Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın, hukuki ihtilaflarda doğrudan hedef gösterilmesinin vahim sonuçlara yol açtığını da, kıymetli bir meslektaşımızı kaybederek acı bir şekilde görmüş olduk. Meslektaşımız Zekeriya Polat'ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu sürecin takipçisi olacağız."