Sırbistan'ın hipersonik füze alımı Hırvatistan ile ilişkilerde gerilime neden oldu

Sırbistan'ın Çin yapımı hipersonik füze aldığını duyurması bölge ülkelerden Hırvatistan ile savunma alanında gerilime yol açtı.

Sırbistan Ordusu, 9 Mart'ta "MiG-29" savaş uçaklarına takılan Çin yapımı hipersonik füzelerin fotoğrafını paylaşarak, ordunun daha da güçlendiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinin füze alımına devam edeceğini ve savunma kapasitesinin daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Bu açıklamalar üzerine Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sırbistan'ın silahlanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinin potansiyel hedef olabileceğini öne sürdü.

İsrail'in de Sırbistan'a silah sattığına işaret eden Milanovic, bu gelişmelerin bölge için iyi olmadığını söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'e yanıt veren Vucic, ülkesinin kimseye saldırmayı planlamadığını söyleyerek, Sırbistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve barış istediğinin altını çizdi.

Vucic, "Benim mesajım şudur; yaptıklarınıza dikkat edin, füze gördüler ve bizim için karar vermek istiyorlar. Onlar, her şeyi satın alabilir ama biz sormak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.