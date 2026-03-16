Sırbistan'ın hipersonik füze alımı Hırvatistan ile ilişkilerde gerilime neden oldu

Sırbistan'ın Çin yapımı hipersonik füze aldığını duyurması bölge ülkelerden Hırvatistan ile savunma alanında gerilime yol açtı.

Sırbistan Ordusu, 9 Mart'ta "MiG-29" savaş uçaklarına takılan Çin yapımı hipersonik füzelerin fotoğrafını paylaşarak, ordunun daha da güçlendiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de ülkesinin füze alımına devam edeceğini ve savunma kapasitesinin daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Bu açıklamalar üzerine Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sırbistan'ın silahlanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinin potansiyel hedef olabileceğini öne sürdü.

İsrail'in de Sırbistan'a silah sattığına işaret eden Milanovic, bu gelişmelerin bölge için iyi olmadığını söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'e yanıt veren Vucic, ülkesinin kimseye saldırmayı planlamadığını söyleyerek, Sırbistan'ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve barış istediğinin altını çizdi.

Vucic, "Benim mesajım şudur; yaptıklarınıza dikkat edin, füze gördüler ve bizim için karar vermek istiyorlar. Onlar, her şeyi satın alabilir ama biz sormak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Haberler.com
500

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın