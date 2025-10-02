Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Ognjen Markovic Açıklaması

Güncelleme:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Sırp aktivist Ognjen Markovic'e yardım etmeyi devletin görevi olarak değerlendirdi.

Vucic, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesi öncesi ulusal basına değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı sonrası alıkonulan aktivistler arasında bulunan Markovic'e ilişkin açıklama yapan Vucic, dün akşam yaşananları yakından takip ettiğini belirterek, "Devlet tabii ki de yardıma hazır, ne gerekirse yapacağız. Görevimiz bu." dedi.

Ressam olan Sırp aktivist Markovic, Küresel Sumud Filosu'nda ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

