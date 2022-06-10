Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Macar Bakan Szijjarto'yu kabul etti - Haberler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Macar Bakan Szijjarto'yu kabul etti

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Macar Bakan Szijjarto'yu kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Belgrad'da görüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, ikili iki ülke arasındaki iş birliğinin iyileştirilmesi, bölgesel durumlar, enerji alanları ve stratejik ortaklıklar üzerine konuştu.

İki ülke arasında enerji alanında yapılabilecek iş birliklerine dikkati çeken Vucic, Sırbistan ile Macaristan arasında engelsiz enerji geçişinin, dostane iş birliğinin bir başka kanıtı olduğunun altını çizdi.

Vucic, ülkesi ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ve Macar Başbakan Viktor Orban hükümeti döneminde, iki ülke arasındaki iş birliğinin tarihi düzeyde olduğunu vurguladı.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Macaristan Sırbistan Güncel Haberler

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