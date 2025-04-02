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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüşerek, Sırbistan'ın AGİT ile ilişkilerini ve bölgedeki güncel meseleleri ele aldı. Vucic, AGİT'in barış ve istikrar konusundaki rolüne dikkat çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu başkent Belgrad'da kabul etti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinirlioğlu ile görüşmesini değerlendirdi.

Sinirlioğlu ile Sırbistan'ın AGİT ile ilişkileri ve işbirliğini ele aldıklarını aktaran Vucic, bölgedeki güncel meseleleri de konuştuklarını belirtti.

Vucic, AGİT'e desteği için teşekkür ederek, AGİT'in bölgede barış ve istikrarı korumada kilit rol oynadığını ifade etti.

AGİT'in bölgesel meselelerde önemli rolü olduğunu kaydeden Vucic, "AGİT'in sahadaki çalışmalarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sırbistan komşularıyla ve bölge ülkeleriyle de işbirliğini sürdürecek zira gelecekteki refah ve gelişimin buna bağlı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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