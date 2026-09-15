Haberler

ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı, İran'a yönelik saldırıları kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS), İran'a yönelik saldırıları kınayarak, bölge barışı ve istikrarına yönelik çabalara desteğini yineledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS), İran'a yönelik saldırıları kınayarak, bölge barışı ve istikrarına yönelik çabalara desteğini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, başkent İslamabad'da düzenlenen 46. ŞİÖ RATS Konseyi Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan heyetler ile ŞİÖ RATS Yürütme Komitesinden temsilcilerin toplantıya katıldığı belirtildi.

Toplantıda, bölgesel güvenlik gibi güncel meselelerin ele alındığı bildirilen açıklamada, ŞİÖ RATS Konseyinin, İran'a yönelik saldırıları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, Konseyin, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başsağlığı dilediği ve İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasına, gerilimin azaltılmasına, bölgede barış ve istikrara yönelik çabalara desteğini yinelediği aktarıldı.

Konseyin, "terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele" hususunda üye ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği konusunda daha önce alınan kararın uygulanışını incelediği kaydedilen açıklamada, etkileşimi güçlendirmek amacıyla bilgi altyapısının geliştirilmesine yönelik karar alındığı belirtildi.??????????????

Kaynak: AA
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti