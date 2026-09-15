ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı, İran'a yönelik saldırıları kınadı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS), İran'a yönelik saldırıları kınayarak, bölge barışı ve istikrarına yönelik çabalara desteğini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, başkent İslamabad'da düzenlenen 46. ŞİÖ RATS Konseyi Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan heyetler ile ŞİÖ RATS Yürütme Komitesinden temsilcilerin toplantıya katıldığı belirtildi.

Toplantıda, bölgesel güvenlik gibi güncel meselelerin ele alındığı bildirilen açıklamada, ŞİÖ RATS Konseyinin, İran'a yönelik saldırıları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, Konseyin, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başsağlığı dilediği ve İran'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasına, gerilimin azaltılmasına, bölgede barış ve istikrara yönelik çabalara desteğini yinelediği aktarıldı.

Konseyin, "terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele" hususunda üye ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği konusunda daha önce alınan kararın uygulanışını incelediği kaydedilen açıklamada, etkileşimi güçlendirmek amacıyla bilgi altyapısının geliştirilmesine yönelik karar alındığı belirtildi.??????????????

Kaynak: AA