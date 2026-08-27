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Sinop'ta Yarın Sağanak Yağış Uyarısı

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Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Sinop Valiliğince kent genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanağın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Yağışın kent genelinde etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA
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