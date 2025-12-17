Sinop'ta şenlikte katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi

Sinop Üniversitesince düzenlenen Balık Şenliği'nde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsilerin yanı sıra katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

Mehteran gösteresinin de yapıldığı şenlikte, öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir şenlikte yaptığı konuşmada, üniversite olarak bilim üretirken, sosyal faaliyetleri de ihmal etmediklerini söyledi.

Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdikleri ve artık geleneksel hale getirdikleri Balık Şenliği'nin üniversite, şehir bütünleşmesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Sinop Üniversitesi şehirle birlikte bu faaliyeti gerçekleştirirken aslında hedeflerini de gerçekleştirmiş oluyor. Bugün birlikteyiz, beraberiz. Arkadaşlarımız, gençlerimiz ikramları tadarken, bu festival ortamında onlarla birlik içinde olacağız. Umuyorum bu güzel etkinlik sınavlar öncesi öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayacaktır."

Üniversite öğrencisi Şehmuz Şeker ise etkinlik sayesinde sınavlar öncesi stres attıklarını belirterek, "Finaller öncesi stres attık, güzel oldu. Daha önce hamsi yemiştim ama burada ilk kez yedim. Geçen sene palamut yapmışlardı. Bu yıl hamsi vardı. Gayet lezzetliydi, memnun kaldım." dedi.

Öğrencilerden Leyla Çetin de festivalin kendileri açısından çok eğlenceli olduğunu anlatarak, "Çok eğlenceli ve keyifli bir festival. Hamsinin tadı da çok güzel. Arkadaşlarımız ile beraber burada çok eğlendik." diye konuştu.