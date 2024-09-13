Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Akçabük köyünde bir süre önce yaban arılarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hasan Güney'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Türkeli Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.