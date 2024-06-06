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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Günpınar köyünde çıkan yangında Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yanındaki iki ev ile ambarlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi. Kaymakam Enver Yılmaz da olay yerine giderek incelemede bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Günpınar köyünde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında 3 ev ile 2 ambar, kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Kocaman İtfaiye Boyabat Sinop Yaşam Güncel Haberler

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